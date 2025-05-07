Более 3,5 тыс. лицензий на радиовещание выдано в РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своём поздравлении работников сферы связи, радиотехники и радиожурналистики с Днем радио отметил, что радио остается важным источником информации и развлечений для миллионов россиян.

7 мая в России отмечается День радио - профессиональный праздник работников всех отраслей связи.

"Десятки миллионов граждан России остаются верными поклонниками радио. Оно служит источником не только развлекательного и музыкального контента, но и оперативных достоверных новостей. Отмечу, что в нашей стране выдано более 3,5 тысяч лицензий на радиовещание", - цитируется Чернышенко в сообщении аппарата вице-премьера.

По его словам, "стремительное развитие отрасли вносит значимый вклад в достижение технологического лидерства России" - национальной цели, которую поставил президент РФ.

"Радиостанции осваивают современные технологии, включая искусственный интеллект, усиливает свои позиции цифровая платформа для распространения сетевых эфирных радиоканалов", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году правительство РФ поддержано более 200 социально значимых проектов электронных СМИ. Немаловажное значение, добавил он, имеет системная подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.

7 мая (25 апреля по старому стилю) в 1895 году российский физик и электротехник Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества выступил с докладом и продемонстрировал созданный им "прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве", осуществив первый сеанс радиосвязи.