ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

В 2024 году ущерб от действий мошенников превысил 170 млрд рублей

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В ФСБ РФ заявили, что на территории Украины функционирует от 120 до 150 мошеннических колл-центров, откуда звонят российским гражданам, для их работы используется в том числе информационная структура некоторых стран ЕС.

"По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 колл-центров", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Их работа, по оценке спецслужбы, осуществляется с задействованием информационной инфраструктуры городов Украины, "а также отдельных стран ЕС".

В ФСБ сообщили, что в 2024 году было зарегистрировано более 640 тыс. мошеннических преступлений, а совокупный ущерб составил более 170 млрд рублей.

"Проведенными мероприятиями было прекращено функционирование незаконного виртуального узла связи, изъято более 1 тыс. 200 сим-боксов, 1 тыс. модемов и телефонных аппаратов, 1,2 млн сим-карт, задержано 208 их владельцев", - добавили в ЦОС.

Возбуждены и расследуются более 950 уголовных дел по статьям 205 (теракт), 159 (мошенничество), 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей) УК России.

"Механизмы мошеннической деятельности ежегодно совершенствуются: ее организаторы исключают личное общение с исполнителями либо используют их "в темную"; применяются средства анонимизации (сокрытие и подмена номеров телефонов, передача голосовой и текстовой информации в мессенджерах "WhatsApp" и "Telegram", большое количество подставных электронных платежных реквизитов и др.); используются технологии нейролингвистического программирования, искусственного интеллекта по генерации аудиофайлов и "дипфейков", а также изображений должностных лиц, различных геральдических знаков правоохранительных и кредитно-финансовых структур", - сказали в ЦОС.

Там отметили, что, как правило, организаторы привлекают пособников на территории РФ через объявления на специализированных русскоязычных ресурсах, оплата осуществляется посуточно с использованием криптовалюты.

Как сказали в ФСБ, завербованным пособникам отрабатываются инструкции по подбору и аренде квартир на верхних этажах жилых многоэтажных домов на срок до 2 недель, на первых этажах которых расположены организации и компании, предлагающие посредством автоматизированных телефонных станций различные услуги населению.

Также пособники занимаются приобретением больших объемов сим-карт российской зоны нумерации, которые зарегистрированы на подставные данные, размещают на съемных квартирах и подключают к максимально анонимным интернет-провайдерам сим-боксов, получаемых из-за рубежа Почтой России и другими международными службами доставки, настраивают работу сим-боксов.

"В некоторых случаях формируются устойчивые организованные пособнические группы, перемещающиеся по территории России (т.н. гастролеры). В ряде случаев зафиксирована установка нелегального оборудования в арендованном и в перемещающемся между регионами автотранспорте", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, значительная часть денежных средств от телефонного мошенничества идет на финансирование ВСУ.

"ФСБ России доводит до граждан Российской Федерации, что участие в данной деятельности квалифицируется как пособничество и несет уголовную ответственность по тяжким и особо тяжким статьям УК России", - напомнили в ЦОС.