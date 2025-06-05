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Свыше 4,5 тыс. абонентов заблокировано в РФ за сдачу личных номеров в аренду мошенникам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы начали приостанавливать оказание услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"МВД России предупреждает о блокировке номеров абонентов, которые сдают свои аккаунты в аренду мошенникам. На сегодняшний день профильные специалисты УБК МВД России направили в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысячи абонентских номеров", - написала Волк в своем телеграм-канале в четверг.

Представитель МВД пояснила, что колл-центры иностранных преступников все чаще "арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями за вознаграждение" для звонков гражданам России.

Волк напомнила, что аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Как уточнили журналистам в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) министерства, число совершенных с использованием мессенджеров преступлений за четыре месяца текущего года возросло на 46%.

"Зафиксировано значительное количество абонентских номеров, посредством которых осуществляется предоставление на возмездной основе во временное пользование (аренда) аккаунтов сервиса мгновенного обмена сообщениями WhatsApp для их последующего использования в противоправной деятельности", - сообщили в УБК.

МВД РФ Ирина Волк
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