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Аэропорт Минвод отменил несколько рейсов из-за сбоев в других аэропортах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край) изменил расписание в связи с ограничениями, введенными в других городах, сообщает пресс-служба предприятия.

"В связи с введением временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Центральной России, в расписании рейсов отмечаются корректировки", - говорится в сообщении.

В частности, отменены рейсы авиакомпании "Азимут" 6015 в Иваново и 6305 в Псков, а также рейсы "Аэрофлота" 1305, 1315, 1313, 1029 в московский аэропорт "Шереметьево".

Помимо этого, задерживаются следующие рейсы: 6013 в Киров (авиакомпания "Азимут"), 6914 в Москву (авиакомпания "Победа"); 374 в Москву (авиакомпания "ЮТэйр"); 206 в Екатеринбург, 154 в Москву и 1561 в Анталью (авиакомпания "Уральские авиалинии"), а также 1311 в Москву ("Аэрофлот").

Минеральные Воды Ставропольский край Шереметьево
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