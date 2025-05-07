В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля сняли ограничения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенные ранее ограничения на прием и отправку авиарейсов аэропортами Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

"В аэропортах Нижний Новгород ("Стригино"), Тамбов ("Донское") и Ярославль ("Туношна") в 10:59 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, отметил он.