Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай неизменно рассматривают друг друга в качестве партнеров и намерены противостоять попыткам подрыва их дружбы, заявили президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"В условиях турбулентной и переменчивой международной обстановки стороны, сохраняя стратегическую решимость и неизменно рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнеров, будут совместно противостоять любым попыткам вмешательства и подрыва традиционной дружбы и глубокого взаимного доверия между Россией и Китаем, способствовать взаимному развитию и подъему, а также привносить в мир стабильность и позитивную энергию", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в великой отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, РФ и Китай "заявляют о твердой поддержке друг друга в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, безопасности и стабильности, недопущении любых попыток внешних сил препятствовать нормальному развитию отношений между двумя государствами и вмешиваться в их внутренние дела, в праве самостоятельного выбора пути развития, сохранении культурно-исторической идентичности и традиционных нравственных ценностей".