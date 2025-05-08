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В Москве состоялась встреча Шойгу с Хафтаром

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ситуация в сфере безопасности в Ливии обсуждалась в четверг в Москве на встрече секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

"Подчеркнута приверженность процессу политического урегулирования в Ливии, а также важность поддержки международных усилий, направленных на разрешение конфликтов на африканском континенте и борьбу с терроризмом", - отметили в Совбезе РФ.

Как сказано в сообщении пресс-службы, "в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности в Ливии, а также в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе".

Совбез РФ Сергей Шойгу Ливия Халифа Хафтар
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