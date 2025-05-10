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Празднование Дня Победы в России прошло без происшествий

Празднование Дня Победы в России прошло без происшествий
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионах России прошли без происшествий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Российской Федерации прошло более 16 тысяч мероприятий. Жители 7,5 тысяч населенных пунктов приняли участие в парадах и акциях памяти, торжественных митингах, возложили цветы к мемориалам, стали зрителями праздничных концертов и победных салютов", - рассказала она журналистам в субботу.

По словам Волк, общественный порядок и безопасность в ходе торжеств обеспечивали свыше 178 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Со своей стороны в пресс-службе Росгвардии заявили, что службу в период праздничных мероприятий 9 мая обеспечивали более 53 тысяч военнослужащих и сотрудников ведомства, в том числе курсанты ведомственных институтов и слушатели академии войск национальной гвардии.

"Перед началом военных парадов и праздничных шествий в разных городах специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии провели обследование мест массового пребывания граждан, - сообщили в ведомстве. - Также росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности во время проведения шествий "Бессмертного полка", праздничных салютов и фейерверков".

Парад Победы на Красной площади

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площадиУчастники парада в честь Дня Победы в МосквеВоеннослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаПарадные расчеты на Красной площади в МосквеЭмомали Рахмон (второй справа), Владимир Путин (третий справа), Си Цзиньпин (в центре), Садыр Жапаров (четвертый слева), Касым-Жомарт Токаев (третий слева), Александр Лукашенко (слева)Военнослужащие Вооруженных сил МьянмыШтурмовики Су-25 во время воздушной части парадаПарадный расчет военнослужащих - участников СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади
МВД РФ Ирина Волк 80-летие Победы Росгвардия
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