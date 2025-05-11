Три человека пострадали при ракетном ударе по курскому Рыльску

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором - гостиничные номера (...) По предварительной информации, три человека получили ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Пострадавшие доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы - они в тяжёлом состоянии. Ещё одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра - её жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу.

От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Ещё три автомобиля посечены осколками.