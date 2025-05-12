Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует заметный подъем, отыгрывая как обнадеживающие сообщения на геополитическую тематику, так и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2912,26 пункта (+2,15%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,7%.

Подорожали акции АФК "Система" (+3,7%), "Группы компаний ПИК" (+3,7%), "ММК" (+3,6%), "Газпрома" (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), "НОВАТЭКа" (+2,7%), "Т-Технологии" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%, "префы" выросли в цене на 1,3%), "Норникеля" (+2,5%), "Северстали" (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), "Московской биржи" (+2%), "Газпром нефти" (+2%), ВТБ (+1,9%), Сбербанка (+1,8%, "префы" прибавили в цене 1,6%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Роснефти" (+1,7%), "Русала" (+1,7%), "ФосАгро" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "Магнита" (+1%), "Интер РАО" (+0,7%), МКПАО "ВК" (+0,7%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,5%).

Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими (Украиной - ИФ) в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал Путин в воскресенье в ходе общения с журналистами.

По словам президента России, Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, чтобы выйти на долгосрочный мир. "Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", - сказал он в ходе своего заявления. "Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии", - подчеркнул Путин.

Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. "Украине нужно немедленно согласиться на эту встречу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, такие переговоры, "по крайней мере, позволят определить, возможна ли сделка". "Если же она невозможна, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела и будут действовать в зависимости от ситуации", - добавил Трамп.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в пятницу, Nasdaq Composite практически не изменился. Трейдеры заняли осторожную позицию перед началом торговых переговоров США и Китая. Появившаяся в четверг информация о достижении Вашингтоном предварительного соглашения по торговле с Лондоном повысила надежды инвесторов на быстрое заключение Соединенными Штатами сделок и с рядом других стран.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует заметный рост (+1,45%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 12 мая в основном доминируют игроки на повышения благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем. Фондовые индексы Австралии, Южной Кореи, Китая и Гонконга растут на 0,2-0,9%. И лишь фондовый индикатор Японии снижается на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги первой встречи в Швейцарии американской и китайской делегаций на переговорах по торговле между двумя странами. "Достигнут большой прогресс. Состоялась очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Многое обсуждено, многое согласовано. Мы хотим, чтобы на благо как Китая, так и США, Китай стал более открытым для американского бизнеса", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам президента, стороны "в дружественной, но конструктивной манере" договорились о перезагрузке отношений.

В свою очередь китайское агентство "Синьхуа" охарактеризовало субботние переговоры как "важный шаг на пути к разрешению спора".

Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн провели в Женеве первый раунд переговоров. Это была первая официальная встреча сторон с глазу на глаз с тех пор, как Трамп ввел пошлины размером 145% в отношении Китая, а Пекин ответил пошлинами в 125% на большинство американских товаров и контролем над экспортом редкоземельных элементов.

Как считают мировые СМИ, целью нынешних переговоров является деэскалация торговой войны, но не ее прекращение. Тем не менее, по оценке The New York Times, "исход торговых переговоров может определить траекторию развития мировой экономики".

На нефтяном рынке в понедельник утром также преобладают позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 по Москве составила $64,26 за баррель, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,61% - до $61,39 за баррель.