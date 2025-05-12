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Инновационный научно-технологический центр на базе МФТИ создадут в России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о создании 13-го инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Физтеха", который будет создан в Московском физико-техническом институте (МФТИ), ключевыми направлениями центра станут квантовые технологии и микроэлектроника, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"ИНТЦ - это важный инструмент для кооперации науки, образования и бизнеса. Сегодня в России действуют 12 таких центров (...). А 13-й (...) - "Долина Физтеха", будет создан в Московском физико-техническом институте. Основными направлениями его деятельности станут квантовые технологии, фотоника, микроэлектроника, искусственный интеллект, биомедицинские технологии, робототехника - самые актуальные направления не только в России, но и в мире", - сказал Чернышенко на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам вице-премьера, научно-технологический центр усилит научные позиции МФТИ, а его резиденты получат преференции - это налоговые и таможенные льготы, в частности, нулевая ставка НДС, налога на имущество и землю.

Чернышенко напомнил, что в 2025 году МФТИ занял первое место в рейтинге вузов - участников программы "Приоритет-2030" и получил грант в размере 1 млрд руб., институт также является одним из лидеров по объёмам коммерциализации результатов исследований и разработок. С прошлого года его доход от Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составил более 6,5 млрд рублей, отметил вице-премьер.

"Рассчитываем, что "Долина Физтеха" внесёт весомый вклад в реализацию приоритетов научно-технологического развития России. Московский Физтех всегда был вовлечён в самые значимые государственные инициативы - космическую, атомные программы и многие другие. Для выполнения подобных задач у него есть прочная база и, конечно, огромный опыт", - сказал в свою очередь Мишустин, добавив, что ИНТЦ являются очень важным инструментом поддержки технологических компаний, они помогают коммерциализировать и внедрять результаты исследований, технические и научные разработки.

Чернышенко также заявил, что в России продолжают развиваться передовые инженерные школы. "Сегодня создано 50 таких школ. К 2030 году по поручению президента их число возрастёт до 100", - сообщил он.

Вице-премьер напомнил, что только в 2025 году порядка 2 тыс. выпускников будут трудоустроены в российские высокотехнологичные компании.

Правительство РФ продолжит плановое увеличение нормативов затрат на обучение востребованных инженерных кадров, отметил Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко МФТИ
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