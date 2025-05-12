РФ работает над созданием стратегической атомной подлодки нового поколения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия ведет работу по созданию стратегического атомного подводного крейсера нового поколения, говорится в актуализированной правительством РФ стратегии развития судостроительной промышленности.

"Работы по созданию стратегической атомной подводной лодки нового поколения ведутся в рамках межведомственной комплексной целевой программы", - говорится в документе.

В нем отмечается, что программа кораблестроения разрабатывается с учетом современных угроз.

Также сообщается, что создание головных образцов надводных кораблей, многоцелевых атомных подводных лодок, неатомных подводных лодок "в настоящее время проектом государственной программы вооружения на период 2027-2036 годов не предусмотрено".

Согласно документу, в части экспорта РФ предлагает широкую номенклатуру образцов вооружения и военной специальной техники, в том числе подводных лодок, сторожевых кораблей, корветов, ракетных, десантных и патрульных катеров, рейдовых и базовых тральщиков.

"Предприятия судостроительной промышленности Российской Федерации способны удовлетворить до 30 процентов потребности мирового рынка в неатомных подводных лодках, которая в ближайшее десятилетие составит 60-70 единиц, в том числе по строительству малых и сверхмалых подводных лодок, а также обитаемых глубоководных аппаратов", - говорится в документе.

В нем сказано, что в рамках строительства кораблей дальней морской и океанской зон, в том числе для решения задач Военно-морского флота в Арктике, разрабатываются и строятся надводные корабли и суда обеспечения усиленного ледового класса.

В марте 2022 года Николай Евменов, будучи главкомом ВМФ РФ, сказал в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", что в России идет разработка новых атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок пятого поколения.

По официальным данным, в настоящее время ВМФ РФ оснащается атомными и неатомными подводными лодками 4-го поколения.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

К четвертому поколению относятся многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" – носители крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о начале оснащения этих подлодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).