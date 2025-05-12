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Под контроль российской армии перешел поселок Котляровка в ДНР

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль поселок Котляровка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение 11 бригадам ВСУ в районах 10 населенных пунктов в ДНР, потери украинской армии за сутки составили: свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.

ДНР ВСУ Минобороны
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