Менеджеров "Монокристалла" заподозрили в мошенничестве с госсубсидиями

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор АО "Монокристалл" (производитель искусственных сапфиров, входит в концерн "Энергомера") Олег Качалов и руководители двух подразделений завода стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве со средствами субсидии, выделенной Минпромторгом, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, среди фигурантов дела, помимо Качалова, гендиректор ООО "Монокристалл пасты" Максим Власенко, генеральный директор ООО "Научное предприятие "Монокристалл пасты" Александра Булгакова и главный бухгалтер АО "Монокристалл" Светлана Безроднова.

По данным следствия, речь идет о хищении более 2 млн рублей из средств, выделенных Минпромторгом в качестве мер господдержки на создание высокотехнологичного, экспортоориентированного производства специальных полупроводниковых материалов - пластин карбида кремния для силовой электроники и других сфер.

"На сегодняшний день АО "Монокристалл" неспособно завершить проект, в связи с чем перенесли срок реализации его первого этапа (разработка технологий по выращиванию и обработке карбида кремния) на 1 год, до ноября 2025 года. При недостижении целевых показателей проекта предприятие обязано возвратить ранее полученные 494 млн рублей в качестве мер государственной поддержки", - отметил собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество).

"Монокристалл", ООО "Монокристалл пасты", ООО "НП Монокристалл", АО "Энергомера" и ООО "Белгородский завод сапфиров "Монокристалл", составляют группу компаний "Монокристалл" и входят в АО "Концерн "Энергомера", бенефициаром и руководителем которого является один из крупнейших предпринимателей Ставропольского края Владимир Поляков, объяснил источник агентства. Он добавил, что Поляков, помимо российского гражданства, также является гражданином Мальты, процессуального решения в его отношении не принято.

По данным собеседника агентства, все четверо фигурантов дела арестованы.

"Интерфакс" направил запросы в МВД, "Монокристалл", Минпромторг.

"Монокристалл" производит сапфиры для светодиодов и пасты для солнечной энергетики. До апреля 2025 года генеральным директором АО был Олег Качалов. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, должность занимает Андрей Хусточкин.