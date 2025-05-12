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Роспотребнадзор ожидает пик заболеваемости Лихорадкой Западного Нила в РФ в августе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Наибольший риск заражения Лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в РФ в этом эпидсезоне ожидается в период с июня по сентябрь, пик заболеваемости прогнозируется в августе, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что наибольший эпидемиологический риск ожидается в регионах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, в которых ранее выявлялись больные ЛЗН.

"При этом, на юге европейской части России, где климатические условия наиболее благоприятны для циркуляции возбудителя, риск заражения населения существует с апреля по октябрь", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что Лихорадка Западного Нила - острое вирусное инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы кровососущих насекомых (комаров и некоторых видов клещей), как правило, в летне-осенний период их максимальной активности. Инкубационный период заболевания обычно составляет от 2 календарных дней до 3 недель, в среднем 3-8 дней.

В настоящее время специфическая профилактика ЛЗН не разработана, также отсутствуют специфические методы лечения, проводится только симптоматическая терапия.

Роспотребнадзор лихорадка Западного Нила
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