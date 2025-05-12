Поиск

РФ снизила прогноз доходов бюджета от НДПИ на уголь в 2025 г.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поправки к федеральному бюджету на 2025 год предусматривают снижение поступлений от НДПИ на уголь, калийную и железную руду по сравнению с ранее утвержденными показателями.

Поправки в бюджет опубликованы в электронной базе данных парламента.

Согласно документу, оценка поступлений от НДПИ на коксующийся уголь в этом году снижена на 4,4 млрд рублей (до 14,8 млрд рублей), от НДПИ на остальные виды угля - на 0,2 млрд рублей (до 4,6 млрд рублей).

Производители железной руды, по обновленному прогнозу, заплатят НДПИ на общую сумму 62,5 млрд рублей (меньше на 2,3 млрд рублей).

Поступления от НДПИ на калийную руду в 2025 году теперь оцениваются в 10,5 млрд рублей против ранее заложенных в бюджет 14,2 млрд рублей. Производители фосфатного сырья, напротив, заплатят на 0,7 млрд рублей больше, следует из проекта поправок. Общая сумма НДПИ с отрасли минеральных удобрений в результате сократится на 12% и составит 21,7 млрд рублей.

НДПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Что произошло за день: понедельник, 12 мая

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах

Законопроект о локализации такси доработали с учетом мнения отрасли и автопроизводителей

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

Совбез РФ подтвердил продление контракта с Шойгу до 2030 года

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана69 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });