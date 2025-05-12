РФ снизила прогноз доходов бюджета от НДПИ на уголь в 2025 г.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поправки к федеральному бюджету на 2025 год предусматривают снижение поступлений от НДПИ на уголь, калийную и железную руду по сравнению с ранее утвержденными показателями.

Поправки в бюджет опубликованы в электронной базе данных парламента.

Согласно документу, оценка поступлений от НДПИ на коксующийся уголь в этом году снижена на 4,4 млрд рублей (до 14,8 млрд рублей), от НДПИ на остальные виды угля - на 0,2 млрд рублей (до 4,6 млрд рублей).

Производители железной руды, по обновленному прогнозу, заплатят НДПИ на общую сумму 62,5 млрд рублей (меньше на 2,3 млрд рублей).

Поступления от НДПИ на калийную руду в 2025 году теперь оцениваются в 10,5 млрд рублей против ранее заложенных в бюджет 14,2 млрд рублей. Производители фосфатного сырья, напротив, заплатят на 0,7 млрд рублей больше, следует из проекта поправок. Общая сумма НДПИ с отрасли минеральных удобрений в результате сократится на 12% и составит 21,7 млрд рублей.