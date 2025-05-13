Эксперты повышают прогнозы сбора зерна в РФ на фоне майских холодов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка РФ в последнее время повысили прогнозы сбора зерна в этом году, несмотря на майскую непогоду и возвратные заморозки. Они не видят в этих катаклизмах серьезной угрозы будущему урожаю зерна.

Как заявил "Интерфаксу" гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, без учета новых регионов сбор зерна в РФ в этом году может составить 129,4 млн тонн, с новыми - около 134 млн тонн. В том числе урожай пшеницы оценивается в 82,8 млн и 86,3 млн тонн соответственно.

Это выше его оценок, приведенных в апреле, - 126-127 млн тонн, в том числе 81,2 млн тонн пшеницы (без новых регионов).

Поводом для повышения прогноза Петриченко назвал "вполне хорошие погодные условия, которые складываются, в общем-то, везде - и в европейской, и в азиатской части России". "Да, заморозки, которые прошли в основном по Черноземью, скажутся на посевах, но скажутся скромно, совсем несопоставимо с тем, что было год назад. Их период был непродолжительным. Минус 5, максимально было минус 8-10, в некоторых регионах есть небольшие потери по озимым, - сказал он. - По яровым потерь нет, они только всходят, только начинают движение".

В то же время Петриченко заявил, что в настоящее время нет оснований ни для резкого увеличения прогноза, ни для его снижения.

Говоря о перспективах экспорта пшеницы в новом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.), Петриченко заявил, что новый сезон "будет весьма похож на текущий, то есть в районе 40 млн тонн".

На минувшей неделе сразу на 1,3 млн тонн, до 83,8 млн тонн, повысил свой прогноз урожая пшеницы и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Увеличилась и оценка ее экспортного потенциала в новом сельхозгоду - до 41,3 млн тонн с прежних 40 млн тонн.

Как заявил гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько, прогноз повышен на фоне того, что "многие регионы получили хорошие осадки". "Недавние заморозки не нанесли сильного вреда посевам", - отметил он.

"Конечно, температурные качели, когда в апреле была июльская погода, а в мае - октябрьская, малоприятны. Но они не очень повлияли на зерновые. Посевы такие температуры выдерживают неплохо, хотя, конечно, где-то были и, наверное, есть опасные явления, - заявил эксперт зернового рынка Александр Корбут. - Проблемы могут быть по другим культурам - по масличным и по сахарной свекле. Но это будет зависеть от той фазы, в которой находятся растения".

По его словам, в такой погоде были и плюсы - она позволила сохранить влагу в почве, задерживала ее испарение.

Как прогнозирует Корбут, с учетом новых регионов сбор зерна в этом году может составить "где-то 129 млн тонн", в том числе 82-83 млн тонн пшеницы. "Должны получить, если не будет никаких дополнительных катаклизмов", - добавил он.

Экспорт зерна в новом сельхозгоду Корбут оценивает в 52-54 млн тонн, в том числе 45 млн тонн пшеницы. "Это при оптимистическом прогнозе. При пессимистическом - ниже миллиона на два может быть. Откровенно говоря, никто же не ожидал, что у нас вторая половина сезона (январь-июнь 2025 года - ИФ) будет проходить с точки зрения экспорта так уныло", - сказал он.

В связи с этим Корбут считает, что экспортная квота на пшеницу, которая в этом году составляет 10,6 млн тонн (действует с 15 февраля по 30 июня) выбрана полностью не будет. "Где-то миллиона три недоберем", - сказал он.

"Квота точно не будет выбрана, потому что есть довольно приличное количество отказов, - согласился Петриченко. - Высвободившийся объем составляет 1,261 млн тонн. И надо иметь в виду, что не все 10,6 млн тонн были распределены между экспортерами".

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк с учетом актуальной информации о влиянии майских заморозков на состояние озимых в основных аграрных регионах и перспектив восстановления урожайности по ряду культур, кукурузе и ячменю в частности, прогнозирует сбор зерновых и зернобобовых в этом году в 125-126 млн тонн (без учета новых регионов). В том числе урожай пшеницы может быть не менее 82,7-83 млн тонн.

"Прошедшие заморозки не оказали существенного влияния на вегетативный процесс озимых, в отличии от аналогичного периода годом ранее, в том числе за счет стабильного насыщения влагой почвенного слоя, - сказал Березнюк. - Основной удар в ряде регионов пришелся на сахарную свеклу и косточковые".

При этом он отметил, что расширение посевных площадей в этом году происходит в большей степени за счет масличных культур, рентабельность возделывания которых сохраняется еще на достаточно высоком уровне - 30-50%.

Как считает глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская, урожай зерновых культур в 2025 году ожидается в пределах среднегодовых значений, хотя погода остается неустойчивой. "Стоит отметить, что минусовые температуры в текущем периоде могут привести к повреждению колосков озимых зерновых, а возвратные заморозки в фазе кущения - это риск развития грибковых заболеваний и торможения развития", - сказала она.

По данным Росстата, в 2024 году сбор зерна в РФ (без учета новых регионов) составил 125,9 млн тонн, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы. С учетом новых регионов, по данным Минсельхоза, собрано 129,8 млн тонн зерна.