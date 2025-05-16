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В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В агропромышленном комплексе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за ущерба, причиненного прошедшими заморозками, говорится в указе губернатора, опубликованного на сайте регионального правительства.

Главам муниципалитетов рекомендовано до 30 мая направить данные о размере ущерба в региональный Минсельхоз.

Заморозки были зафиксированы на всей территории региона 27, 28, 29 апреля и 3 мая. На пониженных участках температура воздуха и почвы местами опускалась до минус 8-10 градусов.

По предварительным данным, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов. Также были повреждены более 2,6 тысячи гектаров садов и ягодников, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений области. По прогнозам, урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ранее ожидаемого.

Общая посевная площадь в Воронежской области в 2025 году составит 2,694 млн га, озимыми культурами засеяно 715,5 тысячи га.

Минсельхоз Воронежская область
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