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РФ в 2024 г. увеличила экспорт рыбы в Малайзию на 35%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году поставила в Малайзию 4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 35% больше, чем в 2023 году, сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных малайзийской таможенной службы.

В стоимостном выражении поставки выросли на 45%, до $6 млн.

Как отмечают в союзе, экспорт восстановился после трехкратного падения к пику в 2021 году, когда было экспортировано почти 10 тыс. тонн на $9 млн.

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Основной российский экспортный продукт на рыбном рынке Малайзии - мороженая сардина иваси, на нее приходится свыше 95% поставок в физическом и стоимостном выражении. Кроме того, РФ отгружала в Малайзию небольшие партии креветок, минтая, палтуса, скумбрии, морского огурца и крабов.

В январе-феврале 2025 года поставлялась только мороженая сардина иваси.

Доля России в малайзийском рыбном импорте пока невелика: порядка 1% в натуральном и менее 0,4% - в стоимостном выражении.

Как сообщалось, в среду в Москве прошли российско-малайзийские переговоры, на которых было заявлено о заинтересованности РФ в увеличении поставок продукции АПК на рынок Малайзии и расширении взаимной торговли.

РФ Малайзия Рыбный союз
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