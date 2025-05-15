Грузовой корабль "Прогресс МС-31" запустят к МКС в июле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-31" к Международной космической станции (МКС) запланирован июль этого года с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-31" планируется в июле 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Байконуре завершились испытания корабля в безэховой камере, специалисты космодрома выполнили проверку функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки "Прогресса МС-31".

"По окончании работ корабль вернулся на рабочее место технического комплекса для дальнейшей подготовки к пневмовакуумным испытаниям", - сообщили в "Роскосмосе".



