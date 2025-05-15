Поиск

Грузовой корабль "Прогресс МС-31" запустят к МКС в июле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-31" к Международной космической станции (МКС) запланирован июль этого года с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-31" планируется в июле 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Байконуре завершились испытания корабля в безэховой камере, специалисты космодрома выполнили проверку функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки "Прогресса МС-31".

"По окончании работ корабль вернулся на рабочее место технического комплекса для дальнейшей подготовки к пневмовакуумным испытаниям", - сообщили в "Роскосмосе".


МКС Прогресс МС-31 Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин возглавил попечительский совет РАН

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Российская переговорная делегация прибыла в консульство в Стамбуле

Мединский заявил о готовности обсуждать компромиссы на переговорах в Стамбуле

Мединский сделает заявление в генконсульстве в Стамбуле в 17:30

Мединский сделает заявление в генконсульстве в Стамбуле в 17:30

Bloomberg сообщил о предложении США возродить Совет Россия-НАТО

В Башкирии задержали двух бывших руководителей оборонного предприятия

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении

Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа

Директор по дистрибуции "Эксмо" отпущен после допроса в качестве свидетеля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });