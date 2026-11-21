Вице-премьер Никитин заявил, что основная логистика снабжения Крыма налажена

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - После удара по Крымскому мосту логистика сообщения с Крымом и снабжения полуострова усложнится, но необходимые решения для ее налаживания уже приняты и выполняются, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

"Логистика, конечно, будет немножко посложнее, чем была раньше. Но что надо делать - понятно. Под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова оперативный штаб работает круглосуточно. Координирует свои действия с региональными властями. Поэтому, все необходимые решения понятны, они приняты, выполняются", - сказал Никитин в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды" в субботу.

Так он ответил на вопрос, налажена ли ситуация с доставкой продуктов питания на полуостров.

Вице-премьер сообщил, что основная логистика уже налажена; железнодорожное движение функционирует. Работы по восстановлению автомобильного движения ведутся.

Никитин допустил ограничения для пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом, если возникнут вопросы безопасности. "Все действия и Минтранса, и Крымской железной дороги - подчинены требованиям безопасности, работают только с учетом этих важных критериев. Безусловно, безопасность пассажиров - это основной приоритет. Поэтому, понятно, что определенные ограничения возможны", - сказал вице-премьер.