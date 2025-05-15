В МИД РФ заявили о деградации роли ОБСЕ и отходе Швейцарии от нейтралитета

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил на встрече с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг проблемы деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и отношения двух стран.

Как сообщил МИД РФ на своем сайте в четверг, встреча состоялась по инициативе швейцарской стороны.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. С российской стороны были изложены оценки причин удручающего положения в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе", - говорится в сообщении.

По данным российского МИД, Грушко "информировал о российских подходах к созданию инклюзивной архитектуры безопасности в Евразии на основе принципов суверенного равенства, неделимости безопасности, невмешательства во внутренние дела, уважения самобытности, культурного многообразия и свободы путей национального развития".

Кроме того, стороны обсудили отдельные аспекты российско-швейцарских отношений на текущем этапе. "Акцентирован отход Конфедерации от принципов нейтралитета и встраивание в антироссийский курс НАТО и ЕС с самыми негативными последствиями для состояния двусторонних отношений", - отмечает российское внешнеполитическое ведомство.