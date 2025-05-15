Президент РФ назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Олег Салюков во время парада в честь 80-летия Победы в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности страны.

"Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - приводит портал правовой информации указ президента России.

С мая 2014 года Салюков был главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. Воинское звание - генерал армии.

Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил РФ. В их составе - мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска РХБЗ и войска связи.