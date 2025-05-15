В Дагестане ввели Каргалинский гидроузел после реконструкции за 1,3 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Каргалинский гидроузел введен в эксплуатацию в Дагестане после реконструкции стоимостью 1,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.

Реконструкция объекта с устройством рыбоходного канала осуществлялась по госпрограмме эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ.

В рамках проекта проведен ремонт на плотине и шлюз-регуляторе, построены сороудерживающее и рыбозащитное сооружения, расчищен дельтовый канал в 16,7 км и заменено гидромеханическое оборудование. Пропускная способность канала для прохода рыбы в обход плотины на реке Терек составляет 14 куб. м/с. Принятые меры позволят создать условия для гарантированного производства экспортно-ориентированной сельхозпродукции, в том числе риса, отмечается в сообщении.

"Реконструкция Карголинского гидроузла – значимое событие для наших растениеводов и аграриев, потому что здесь подвязаны 75% всей рисовой сети республики. Это, прежде всего, Кизлярский и Тарумовский районы. Плюс к этому реконструкция объекта дополнительно ввела в мелиоративную сеть еще 14 тыс. га наших земель в северной зоне", - сказал на церемонии ввода объекта председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, которого цитирует пресс-служба.

Принявший участие в мероприятии замминистра сельского хозяйства России Максим Боровой отметил, что в Дагестане планируется реконструкция еще двух оросительных систем – Старо-Теречной и Таловской. Общая сметная стоимость работ – 4,37 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ООО "Газинжсети-Техно" (Москва) в марте 2021 года стало победителем аукциона Минсельхоза РФ по выбору подрядчика реконструкции гидротехнических сооружений Каргалинского гидроузла.

Также сообщалось, что реконструкция гидроузла позволит предотвратить выбытие из сельхозоборота 114 тыс. га мелиорированных земель.

Каргалинский гидроузел, расположенный на реке Терек, на территории Кизлярского района Дагестана и Шелковского района Чечни, обеспечивает подачу воды в несколько оросительных систем.