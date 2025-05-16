Полиция раскрыла аферу с "Пушкинскими картами" на 30 млн руб. в двух регионах РФ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Обманную схему с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 млн рублей выявили сотрудники правоохранительных органов из Рязанской и Новосибирской областей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу в своем телеграм-канале.

По данным полиции, схемы мошенников, действовавших в Рязани и Новосибирске, оказались схожи. Злоумышленники регистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" и продавали в рамках программы "Пушкинская карта" билеты на мероприятия, которые на деле не проводились. Полученные деньги они оставляли себе.

Как сообщает Волк, в Рязанской области противоправная деятельность велась с апреля 2023 по май 2024 года. За это время в распоряжение злоумышленника были переданы свыше десяти миллионов рублей. В Новосибирской области трое аферистов с мая по июль 2022 года похитили более 22,5 млн бюджетных средств.

Уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), заведены следователями. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.