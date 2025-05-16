Граждане от 18 до 49 лет в России составляют почти 43% населения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В структуре населения России граждане в возрасте до 18 лет составляют более 20%, от 18 до 49 лет - почти 43%, граждане старше трудоспособного возраста составляют 24%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Цифры, которые сложились на 1 января 2025 года. В структуре населения РФ граждане в возрасте до 18 лет составляют 20,4%; от 18 до 49 лет - почти 43%; от 50 до верхней границы трудоспособного возраста - 12,8% и старше трудоспособного - 24%", - сказала Голикова в пятницу на расширенном заседании коллегии Минздрава.

По словам вице-премьера, эти цифры для каждого региона РФ должны определять состав специалистов, работающих на его территории, и мероприятия, которые система здравоохранения должна реализовывать.

"Основная доля приходится на трудоспособное население, это означает, что профилактическая составляющая здравоохранения должна иметь одно из ключевых значений", - добавила Голикова.

"В прошлом году удалось охватить диспансеризацией значительное количество наших граждан, но мы должны быть ответственными не просто за проведение диспансеризации или профилактических осмотров. Мы должны быть ответственными за дальнейшее сопровождение людей, за то, чтобы медицинская помощь оказывалась вовремя и качественно, а значит маршрутизировать людей в соответствующие медицинские организации", - отметила она.

В России лицами старше трудоспособного возраста считаются женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше.