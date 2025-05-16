Путин получает онлайн всю информацию от переговорщиков в Стамбуле

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Команда российских переговорщиков в Стамбуле находится на постоянной связи с президентом Владимиром Путиным, он получает всю информацию онлайн, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи. Президент получает всю информацию онлайн, идут постоянные доклады, и все необходимые установки по переговорной позиции, которые были выработаны на том совещании, о котором мы с вами говорили, уже имеются у делегации", - сказал он журналистам.

По слова Пескова, "есть все необходимые каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой и центром".

"Сейчас все внимание приковано к тому, как развивается переговорная ситуация в Стамбуле. Надеемся, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, надо дождаться того, как они пройдут", - добавил пресс-секретарь.