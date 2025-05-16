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Глава МИД Турции пока остался в зале переговоров между делегациями РФ и Украины

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан в данный момент присутствует в зале российско-украинских переговоров, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Глава МИД Турции пока находится в зале российско-украинских переговоров в Стамбуле", - сказал источник.

Раннее сообщалось, что в Долмабахче пройдут прямые российско-украинские переговоры, а глава МИД Турции может покинуть зал переговоров после приветствия.

На кадрах встречи, которые продемонстрировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК), за переговорным столом помимо российской и украинской делегаций присутствовали и представители Турции, в том числе Фидан.

Стамбул МИД Хакан Фидан Турция
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