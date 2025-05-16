В Москве арестован замдиректора департамента Минтранса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал заместителя директора одного из департаментов Минтранса России, чиновнику предъявлено обвинение в превышении полномочий, сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале "МВД Медиа". В суде уточнили, что это Владимир Луговенко.

"Следователями следственного департамента МВД России совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых получены доказательства, свидетельствующие о превышении должностных полномочий заместителем директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, а также организации ограничения конкуренции (...) ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 и 178 УК РФ", - сказала Волк.

По версии следствия, чиновник в период 2019-2021 годов "вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов с целью заключения картельного соглашения", в рамках которого подконтрольные заместителю директора юридические лица приняли участие в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах страны, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей", - отметила представитель МВД.

Чиновнику предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.

Представитель МВД подчеркнула, что действия замдиректора повлекли "ограничение конкуренции и извлечение соучастниками дохода в особо крупном размере, подрыве авторитета федерального органа исполнительной власти в лице Министерства транспорта РФ, а также нарушение антимонопольного законодательства и Конституции РФ, запрещающих ведение экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию".

Дома и на работе у Луговенко прошли обыски, у него изъяли электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение.