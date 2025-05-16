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Иноагентами признаны политолог Михаил Комин и журналист Ксения Лученко

Иноагентами признаны политолог Михаил Комин и журналист Ксения Лученко
Журналист Ксения Лученко
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами четырех человек и три организации.

В реестр включены политолог Михаил Комин, журналист Ксения Лученко, журналист и правозащитник Лутфие Зудиева и видеоблогер Дмитрий Пуркин (Дед Архимед), а также международная общественная организация "Независимая ассоциация врачей", общественно-политическое движение "Европейский Петербург" и организация "Земский съезд".

Всем четырем иноагентам-физлицам вменяют распространение фейков о решениях и политике российских властей.

Зудиева, кроме того, участвовала "распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента", получала поддержку от иностранных источников и взаимодействует с иностранными организациями.

По данным Минюста, Комин участвовал в создании и распространении контента иноагентов и контента нежелательных для России организаций, выступал против СВО и взаимодействует с иностранными организациями.

Лученко распространяла фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, выступала в СВО, участвовала в создании и распространении контента иноагентов и контента нежелательных организаций, сказано в пресс-релизе. Также она "принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами" и "взаимодействует с иностранными организациями".

Пуркину Минюст вменил участие в создании и распространении контента иноагентов, распространение фейков, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России и выступления против СВО.

Организациям, включенным в реестр, министерство вменило выступления против СВО, распространение фейков о российских властях.

Кроме того, "Независимая ассоциация врачей" распространяла недостоверную информацию "о системе органов государственной власти", и участвовала в распространении контента иноагентов.

"Европейскому Петербургу" вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций.

О "Европейском Петербурге" и "Земском съезде" Минюст сообщил, что в число их учредителей входят физлица-иноагенты.

Минюст Земский съезд Европейский Петербург Михаил Комин Ксения Лученко
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