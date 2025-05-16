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Замглавы МИД России обсудил с президентом Ирака двусторонние отношения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил на встрече в Багдаде с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом укрепление российско-иракских отношений и ближневосточную проблематику, сообщает сайт МИДа.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Багдада на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, инвестиционной и иных областях", - говорится в сообщении.

При обмене мнениями по ближневосточной проблематике с российской стороны была выражена готовность и далее оказывать необходимую поддержку усилиям иракских властей по противодействию террористической угрозе, упрочению конструктивной роли Багдада в региональных делах.

"Констатирована также приверженность принципам уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, безальтернативности решения стоящих перед ней задач переходного периода на путях широкого межсирийского политического диалога. Отмечена необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и в целом нормализации ситуации на палестинских территориях в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета Безопасности", - говорится в сообщении.

Встреча прошла в преддверии открытия 34-го саммита Лиги арабских государств. Богданов вручил главе Ирака приветственное послание президента Владимира Путина в адрес участников общеарабской встречи на высшем уровне.

Ирак МИД Багдад Михаил Богданов Ближний Восток Абдель Латиф Рашид ЛАГ
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