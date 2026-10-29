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Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море могут смягчить в 2030 г.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нерест воблы в акваториях Волги и Каспийского моря в текущем году прошел успешно, численность молоди, предварительно, превосходит показатели прошлых лет, что может говорить о возможности смягчения запрета на вылов в 2030 гоу, сообщили "Интерфаксу" в Волжско-Каспийском филиале (КаспНИРХ) Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Результаты введения запретных мер в отношении промышленного и любительского рыболовства по вобле положительные. (...) В 2026 году по совокупности факторов высокой водности и запрета на вылов воблы ее нерест прошел успешно. По предварительным данным, численность молоди вида, достигшей мальковых этапов развития, превосходит результаты предшествующих лет", - сказал представитель КаспНИРХа.

Влияние на успешный нерест в этом году оказало весеннее половодье в Астраханской области, которое стало одним из самых благоприятных за последние 20 лет благодаря значительному увеличению объема воды и продлению периода сбросов - рыба смогла зайти в нерестилище и отнереститься. Теперь с учетом высоких результатов текущего года, самкам поколения 2026 года в течение нескольких лет необходимо вырасти и также успешно отнереститься.

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"С учетом массового созревания производителей в течение около 3-4 лет возможно обсуждение смягчения срока запрета на 2030 год", - отметили в филиале.

Как ранее сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за более чем 35 лет вылов воблы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения проблемы регион выходил с инициативой к Росрыболовству и Минсельхозу РФ об ограничении любительского и промышленного вылова воблы на 2024 год. Предложение было поддержано. Позже Минсельхоз РФ принял решение о полном запрете на вылов в 2025 и 2026 годах. В настоящее время запрет планируется продлить и на 2027 год.

Со ссылкой на данные КаспНИРХ также сообщалось, что в 1930-е годы доля воблы в улове рыб в Волжско-Каспийском бассейне доходила до 40%. В последние годы, пока велся промысел - не более 1%. Введенный в 2025 году полный запрет на вылов воблы оказал положительное влияние на естественное воспроизводство этого вида. Благодаря этой мере большее количество рыбы смогло пройти на нерест выше по течению Волги. Кроме того, запрет на мелкоячейные неводы в сложившихся условиях половодья способствовал росту протяженности миграций. Впервые за последние годы вобла дошла до нерестилищ Волго-Ахтубинской поймы.

Волга Каспийское море
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Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море могут смягчить в 2030 г.

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