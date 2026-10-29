Мариуполь и прилегающие районы обесточены из-за аварии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мариуполь обесточен из-за аварии на одном из энергообъектов, в Донецкой Народной Республике вводятся веерные отключения света, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.

"В результате аварийной ситуации на одном из энергообъектов произошло отключение электроэнергии в Мариуполе и прилегающих районах", - говорится в сообщении Минугля и энергетики ДНР, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.

Уточняется, что в результате аварии "в энергосистеме региона возник дефицит мощности, в связи с чем на территории Донецкой Народной Республики вынужденно вводятся графики ограничения потребителей".