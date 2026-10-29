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Советник президента РФ сообщила о разработке национального подхода к цвету года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия сформирует собственную традицию объявления цвета года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Открою вам секрет, что сегодня по окончании брифинга у меня будет рабочее совещание, на котором мы определим подходы к определению цвета года. Хватит нам пользоваться чужими цветами", - сказала Ямпольская журналистам.

По ее словам, в России "богатое наследие и много талантливых дизайнеров и художников".

"Я думаю, что это будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой или свои цвета года", - отметила советник президента.

Елена Ямпольская
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