Советник президента РФ сообщила о разработке национального подхода к цвету года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия сформирует собственную традицию объявления цвета года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Открою вам секрет, что сегодня по окончании брифинга у меня будет рабочее совещание, на котором мы определим подходы к определению цвета года. Хватит нам пользоваться чужими цветами", - сказала Ямпольская журналистам.

По ее словам, в России "богатое наследие и много талантливых дизайнеров и художников".

"Я думаю, что это будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой или свои цвета года", - отметила советник президента.

