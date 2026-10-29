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Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"
Фото: Sam Tarling/Corbis via Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прямо обвинил западные страны в "разрушении ливийской государственности" и пообещал, что Россия будет делать все для окончательного урегулирования внутриливийского конфликта и развития экономики Ливии.

"Самое главное, что волнует Ливию, ливийский народ - это восстановление единства Ливии, восстановление ее территориальной целостности, необходимость проведения президентских и парламентских выборов", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии саммита "Россия-Африка".

Комментируя слова главы Президентского совета Ливии Мухаммеда аль-Менфи, Путин упомянул о "диктате, который нам навязывают западные страны".

"Я думаю, что для всех очевидным является, что западные страны играли, к сожалению, значительную негативную роль в разрушении ливийской государственности", - подчеркнул Путин.

"Я не хочу комментировать внутриполитические процессы (в Ливии - ИФ), которые тоже были сложными, но все-таки западное вмешательство сыграло свою роль и привело к разрушению ливийской государственности. Для меня это очевидная вещь", - заявил президент РФ.

Он подчеркнул, что "разумеется, сами ливийцы, и только они, должны принять окончательное решение по урегулированию и восстановлению государственности".

"Россия будет все делать для того, чтобы именно так оно и было. И мы продолжим, безусловно, наши контакты с вами по всем принципиальным вопросам, в том числе в сфере экономики", - сказал Путин, обращаясь к аль-Менфи.

Владимир Путин Ливия
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