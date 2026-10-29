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Путин обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Алешках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарная операция в Алешках состоится "сегодня-завтра", Киев создал там гуманитарную катастрофу, минируя подходы к населенному пункту, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как раз в это время, в эти дни - сегодня-завтра - намечена операция при поддержке первой леди США по оказанию помощи именно гражданскому населению (Алешек - ИФ)", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".

Он подчеркнул, что "эта ситуация складывалась давно". "Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу", - заявил президент РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают, что в четверг-пятницу в город Алешки будет беспрепятственно и безопасно доставлена гуманитарная помощь, а все желающие смогут покинуть этот населенный пункт, самолет за ними уже вылетел.

"Мы знаем, что уже вылетел борт из Москвы. Там будет достаточно сложная схема, как они будут добираться", - сказал он в интервью "Известиям".

"Там ведётся разминирование, и надеемся, что сегодня-завтра уже жители смогут получить гуманитарную помощь беспрепятственно и безопасно, и желающие смогут покинуть этот населённый пункт", - добавил представитель Кремля.

Владимир Путин Украина Алешки
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