Россия обсудит с КНДР соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия намерена провести с КНДР переговоры о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере общего образования, среднего профессионального образования.

Как сказано в распоряжении правительства на официальном портале правовой информации, принято предложение Минпросвещения России о проведении таких переговоров.

"В соответствии с пунктом З статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минпросвещения России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Корейской Народно-Демократической Республики О сотрудничестве в области общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и иных областях", - говорится в распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.