Хинштейн сообщил об ударе дрона по электроподстанции в Рыльске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Курской области несколько населенных пунктов остались без света после атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. В результате удара незначительно повреждён трансформатор. Из-за аварии произошло отключение электричества в городе и в сельсоветах, а также в поселках Коренево и Глушково, которые запитаны от Рыльской подстанции", - написал он в Telegram.

Аварийные бригады уже выдвинулись на место для ликвидации последствий.