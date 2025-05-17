Поиск

Турчак сообщил о снижении уровня воды в реках Республики Алтай

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Паводковая обстановка стабилизировалась в Республике Алтай, где ранее половодьем были повреждены мосты, сообщил в субботу глава региона Андрей Турчак.

"В селе Балыкча уровень воды снизился на 140 сантиметров. Подтопленные участки освободились от воды. На месте работают комиссии по оценке причиненного ущерба. На участке дороге Балыктуюль - Балыкча идут восстановительные работы. Пока проезд обеспечен только для машин высокой проходимости", - написал он в своем телеграм-канале.

На ГЭС "Кайру" ведется очистка шлюзов водохранилища для восстановления работы оборудования, для энергоснабжения задействованы резервные источники, запас дизельного топлива достаточный.

"Проезд к селу Язула после повреждения моста восстановлен", - сообщает Турчак.

По его словам, под особым контролем остаются Кебезень, Артыбаш и Яйлю в связи с повышением воды в Телецком озере и реке Бия, но "в целом метеопрогноз благоприятный". "Критические отметки уровня воды не превышены ни в одном районе", - уточнил он.

Как сообщалось, ранее из-за беспрерывного дождя в течение трех дней поднялся уровень воды в реках Челушман и Башкаус, в зоне подтопления оказались жители района.

Были также подтоплены около 40 приусадебных участков, расположенных по берегу реки в селах Балыкча, Чибиля, Коо и Язула, были повреждены мосты, ведущие к животноводческим стоянкам, в направлении Саратана и Язулы, и подтопления двух приусадебных участков в селе Кара-Кудюр.

На базе школьного интерната в селе Балыкча был развернут пункт временного размещения на 100 мест, на случай отключения предусмотрен запас топлива для дизельных станций. Дополнительно направлено 8 тонн дизельного топлива и 300 литров бензина. Из-за обрыва оптоволокна не работала связь.

Алтай Андрей Турчак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле не будут комментировать сообщения о требованиях РФ к Украине

В Кремле заявили, что между Путиным и Трампом не было контактов после переговоров в Стамбуле

Песков назвал принципиальным вопрос о том, кто от Киева будет подписывать документы

Песков назвал принципиальным вопрос о том, кто от Киева будет подписывать документы

Песков назвал встречу глав РФ и Украины возможной при определенных договоренностях переговорщиков

Российские ученые сообщили о начале в субботу магнитной бури

Путин заявил о планах провести первый российско-арабский саммит 15 октября

Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Что произошло за день: пятница, 16 мая

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в казну с Селезнева и Митюшова ряд предприятий

Экс-вице-губернатор Рязанской области приговорен к 17 годам лишения свободы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6378 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });