Турчак сообщил о снижении уровня воды в реках Республики Алтай

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Паводковая обстановка стабилизировалась в Республике Алтай, где ранее половодьем были повреждены мосты, сообщил в субботу глава региона Андрей Турчак.

"В селе Балыкча уровень воды снизился на 140 сантиметров. Подтопленные участки освободились от воды. На месте работают комиссии по оценке причиненного ущерба. На участке дороге Балыктуюль - Балыкча идут восстановительные работы. Пока проезд обеспечен только для машин высокой проходимости", - написал он в своем телеграм-канале.

На ГЭС "Кайру" ведется очистка шлюзов водохранилища для восстановления работы оборудования, для энергоснабжения задействованы резервные источники, запас дизельного топлива достаточный.

"Проезд к селу Язула после повреждения моста восстановлен", - сообщает Турчак.

По его словам, под особым контролем остаются Кебезень, Артыбаш и Яйлю в связи с повышением воды в Телецком озере и реке Бия, но "в целом метеопрогноз благоприятный". "Критические отметки уровня воды не превышены ни в одном районе", - уточнил он.

Как сообщалось, ранее из-за беспрерывного дождя в течение трех дней поднялся уровень воды в реках Челушман и Башкаус, в зоне подтопления оказались жители района.

Были также подтоплены около 40 приусадебных участков, расположенных по берегу реки в селах Балыкча, Чибиля, Коо и Язула, были повреждены мосты, ведущие к животноводческим стоянкам, в направлении Саратана и Язулы, и подтопления двух приусадебных участков в селе Кара-Кудюр.

На базе школьного интерната в селе Балыкча был развернут пункт временного размещения на 100 мест, на случай отключения предусмотрен запас топлива для дизельных станций. Дополнительно направлено 8 тонн дизельного топлива и 300 литров бензина. Из-за обрыва оптоволокна не работала связь.