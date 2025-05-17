В России в 2030 году широко отметят 300-летие со дня рождения Суворова

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова.

"Учитывая значительный вклад легендарного полководца А. В. Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А. В. Суворова", - говорится в указе, размещенном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ в шестимесячный срок поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Суворова и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, связанных с юбилеем.

Как говорится в указе, "рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения А. В. Суворова".