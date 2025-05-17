Мантуров отметил значительный рост производства основных компонентов для боеприпасов в РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров совместно с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым посетил одно из российских предприятий по производству спецхимии, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Первый вице-премьер отметил значительный рост производства этой продукции в России", - сказано в сообщении.

По словам Мантурова, "дальнейшему увеличению российских мощностей для выпуска основных компонентов для боеприпасов и других современных средств поражения будут способствовать создание новых и оптимизация существующих производственных площадок".