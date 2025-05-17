Путин поручил рассмотреть вопрос строительства судов для перевозок в ДФО и Арктической зоне

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса, предназначенных для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Арктической зоне РФ к населенным пунктам, расположенным в труднодоступных местностях и отделенным водными преградами.

Перечень поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта этого года опубликован в субботу на сайте Кремля.

Президент также поручил рассмотреть вопрос "о создании в субъектах Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, инфраструктуры посадочных площадок для грузовых беспилотных летательных аппаратов в целях обеспечения доставки грузов в труднодоступные местности и на территории, отделенные водными преградами".

Кроме того, поручено рассмотреть вопрос "о модернизации (с применением механизмов государственно-частного партнерства) объектов топливно-энергетического комплекса, складов горюче-смазочных материалов, в том числе путем предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим в рамках энергосервисных контрактов и концессионных соглашений проекты по модернизации таких объектов".

Должен быть рассмотрен вопрос и о целесообразности формирования стандартных требований к отдельным типам судов арктического грузового флота для работы в Трансарктическом транспортном коридоре.

Срок исполнения поручений президента РФ - 1 июля 2025 года.