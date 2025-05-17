Президент РФ поручил продлить Стратегию развития лесного комплекса до 2035 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса страны, предусмотрев продление срока ее реализации до 2035 года.

Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, состоявшегося 14 апреля 2025 года, размещен в субботу на сайте Кремля.

Срок выполнения данного поручения - 1 августа 2025 года. Ответственный за выполнение - премьер-министр Михаил Мишустин.



