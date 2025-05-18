Так рождался атомный щит Советского Союза!

Музей реактора в НИЦ "Курчатовский институт" Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Отделении физики Российской академии наук состоялось заседание, посвященное вкладу отечественных физиков в разгром фашистской Германии. Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Не первое, но самое подробное!

Великая Отечественная война была не только сражением армий, но и битвой умов, сражением ученых, инженеров и техников. Именно поэтому в этом юбилейном году было много заседаний в рамках академических отделений, где обсуждался их вклад в достижение победы. И эта сессия не была в этом смысле единственной. Суть большинства докладов сводилась к рассказам о том, как наша наука и промышленность, оказавшись в жесточайшем цейтноте, оперативно реагировала на нужды фронта и тыла.

Однако уникальность этого научного собрания состоит в чрезвычайно подробном освещении деятельности физиков в создании ядерного щита нашей страны.

Об этом свидетельствует даже изменение регламента для докладчиков. Хорошо известно, что несмотря на предупреждение о необходимости строго соблюдать регламент, все докладчики всегда его нарушают. Так было и на этот раз. Но интерес к теме превысил все регламентные нормы в два с лишним раза!

Докладчик – член корреспондент РАН Александр Чернышев, специалист в области физики ядерного взрыва, известен еще и как исследователь истории ядерного оружия и ядерной инфраструктуры СССР.

Основной смысл доклада можно коротко сформулировать так: Академия наук смогла в тот сложный период саккумулировать все свои знания на достижение конкретных результатов. Более того, для выполнения поставленных задач, ученые даже могли "оказывать влияние на принятие политических решений". Такой принцип работы, по мнению докладчика, важен и сегодня.

Говоря о значении деятельности ученых по быстрейшему созданию атомного оружия, докладчик привел чрезвычайно убедительные, но подзабытые данные, а может и вообще впервые прозвучавшие.

Четыре мегатонны – много это или мало?

Чернышев: США в 1949 году, накануне испытания первой советской атомной бомбы РДС-1, уже имели на своем вооружении 170 ядерных боезарядов, общей мощностью в четыре мегатонны. Мало это или много? Сравним: во время Великой Отечественной войны было израсходовано в общей сложности боеприпасов в размере 4,5 мегатонны! Значит, у США уже имелось достаточно оружия для уничтожения целого государства.

Корр.: Известно, что первые распоряжения И.В. Сталина о возобновлении работ над проблемой урана появились в абсолютно необычное время: 28 сентября 1942го года, когда немцы стояли под Сталинградом. Эта работа поручалась одному из руководителей физического института академику Иоффе.

Но значит ли это, что ученые стали заниматься проблемами атомной энергии только с этого времени? Нет, не значит. А. Чернышев связи с этим, сославшись на бывшего президента Академии наук СССР Анатолия Александрова, сказал, что еще в период 1930-х годов в стране были созданы основы для занятия атомной энергией, а научный уровень проводившихся исследований примерно был такой же, как и в западном мире. Об этом говорит и то, что в довоенный период в стране было проведено шесть международных научных конференций по проблемам атомной энергии. Кроме того, широко известны фундаментальные работы академиков Юлия Харитона и Якова Зельдовича по расчетам цепной реакции тяжелых атомов урана.

Проект собрал всех вместе: ученых, промышленников, политических деятелей!

Корр.: Далее докладчик отметил необычность формы организации работы по атомному проекту.

Чернышев: 20 августа 1945 года, то есть всего через несколько дней после одномоментного уничтожения примерно 200 тыс. японских людей в Хиросиме и Нагасаки, выходит знаменитое постановление о создании Специального комитета по использованию атомной энергии при Государственном комитете обороны.

Я обращаю внимание не на само постановление, а что это была совершенно новая внеюридическая форма организации работы, когда политические лидеры, руководители промышленности и ученые были собраны в одной организации и несли ответственность за создание ядерного оружия. Именно необычность организации всего процесса подчеркивала чрезвычайную важность проекта.

Вневедомственный юридический орган: спецкомитет! Им руководил, сейчас об этом можно открыто говорить, Лаврентий Павлович Берия. И как выяснилось, очень неплохо руководил!

Но естественно, говоря о работе над созданием бомбы, нельзя отмечать заслуги только ученых и промышленников. Необходимо отдать должное и разведке.

Я в этом случае разведку расцениваю как передачу информации, которая была организована советскими разведчиками, а самое главное – охотное делегирование информации об атомном проекте США английскими, канадскими и американскими учеными.

Но, вместе с тем, Курчатов понимал, что данные разведки есть, а урана нет. Его стали искать в Германии. Юлий Харитон нашел в Германии 100 тонн урана на заброшенном немецком складе. Его чуть не забрали себе наши моряки, потому что на соли урана прекрасно ложится долговечная корабельная краска. Всего из Германии и Чехословакии получили 500 тонн урана.

44 года каждый день…!

Корр.: Говоря об академике Юлии Харитоне, докладчик не мог не отметить его огромное значение не только для разработки атомного оружия, но и для контроля за его сохранностью.

Чернышев: Юлий Борисович - это вообще знаковая фигура. 44 года, каждый день он занимался поддержанием надежности, безопасным состоянием ядерного оружия, разборкой, утилизацией материалов - и так 44 года каждый день. Кроме того, он сам провел на ядерном полигоне более ста ядерных испытаний.

Понадобились и альпинисты!

Корр.: Но вернемся к урану. Привезенного урана было явно недостаточно. На поиски урана в самой стране пошли геологи и, как ни странным это покажется, альпинисты. Но работа осложнялась тем, что уран часто встречается в очень небольших концентрациях.

Чернышев: Меня больше всего поразило, что у нас этим делом молодежь занималась. Были организованы группы альпинистов. Одну из них, можете себе представить, возглавляла девушка, мастер спорта по альпинизму. Лазили по горам, отбивали молотком куски породы и потом измеряли в ней концентрацию.

Звучит буднично: комбинат!

Корр.: Работа над атомным проектом потребовала новых знаний в области ядерной физики, физики взрыва, гидродинамики, радиохимии, материаловедении и, конечно, для новых видов производств. Их создание происходило параллельно с работой ученых.

Чернышев: Учитывая нехватку урана, И. Курчатов, еще в 1944 году предложил у нас развивать атомный проект на основе плутония, а не на основе урана. И это прекрасно, потому что уран-235 реально нам удалось получить только в 50-м году, когда стало возможным наработать первые образцы.

Сколько-то урана было, но нужен был чистый уран, а его надо было получить в результате переработки. Руководил получением чистого урана немецкий специалист русского происхождения Николаус Риль. И вот один интересный документ, Сталин, когда смотрел благодарственное письмо, написал: "Почему нет Риля?" Немец? Вопрос. На следующий день Риль стал Героем соцтруда.

Но для перехода на плутоний понадобилось создать новые предприятия по его производству и переработке, короче говоря, понадобилось создать комбинат по производству плутония. Звучит буднично - комбинат. Комбинат № 817 на Урале, производственное объединение "Маяк" Но это три завода: собственно реактор мощностью в 100 МВт, радиохимический завод и металлургия урана - и все это в одном месте, подчеркиваю, в одном месте, было сконцентрировано.

Вы понимаете, еще не закончена работа над созданием бомбы, а уже стали строить предприятия, в том числе серийные. Например, на территории КБ-11 был построен серийный завод по выпуску 50 ядерных зарядов РДС в год! Это вообще немыслимо.

Корр.: Параллельно с американцами и нами и в Германии пытались создать атомную бомбу. Но не смогли! А почему? На этот вопрос коротко ответил докладчик: они не смогли получить высокочистый графит, а без него двигаться дальше невозможно.

В США собрали сливки ученых со всего мира, а у нас свои!

Чернышев: Кстати не могу не привести и количественную разницу в ученых-физиках у нас и в США.

По документам, на конец 1945 года у нас насчитывалось только 340 физиков с высшим образованием. В ядерной физике работали 140 человек, радиохимиков было 100 человек. В США работали восемь лауреатов Нобелевской премии. Это были, сами понимаете, сливки ученых, собранные со всего мира, привозили и новые приборы и таким силами велась работа.

Вот поэтому власти США до последнего были убеждены, что они недосягаемы. Я приведу слова президента Трумэна летом 1949 года. Еще бомба наша не испытана. У него берут интервью: когда Россия сделает атомную бомбу? Вальяжно развалившись в кресле, он говорит: "Никогда". Они до последнего не верили. Когда самолет-разведчик взял пробы воздуха, они сначала дали известие, что взорвался у нас в Сибири ядерный реактор, они даже не знали про бомбу.

И еще одно интересное высказывание. Один из руководителей атомного проекта Великобритании так сказал: взрыв 1949 года поднял в воздух иллюзии о технологической отсталости России.

Чтобы иметь свои "сливки"…

В США собраны, как я отмечал, "сливки" ученых со всего мира. Ну а мы для развития ядерной отрасли создали уникальные системы образования: Физтех, МИФИ, Физфак, везде были организованы группы для исследования в области ядерной физики.

В противовес мировым "сливкам" могу назвать блестящие наши советские имена: Боголюбов, Гельфанд, Гинзбург, Зельдович, Канторович, Келдыш, Курчатов, Харитон. Это ученые, которые возглавляли отдельные направления в проекте.

Отдельно стоит, конечно, Семенов Николай Николаевич, который организовал институт химфизики, а его учениками были Харитон и Курчатов, и ближайший друг – Анатолий Петрович Александров. Это все трижды Герои Социалистического труда.

Удивительным и, наверное, не только для меня, был тот факт, что параллельно с созданием атомного оружия в СССР в 1945 году выходит постановление об организации работ в области мирного использования атомной энергии. Можете себе представить? Это 13 ноября 1945 года. И кто там заведовал? Вавилов, Семенов, Франк.

И ученым тогда нужно было перестроиться, создать новый стиль работы. Он во многом соответствовал получению конкретных результатов. Это то, чего сегодня нам не хватает.