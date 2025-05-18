Патрушев заявил, что Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран.

"В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах", - говорится в телеграмме Патрушева в честь Дня Балтийского флота России, текст которой распространила пресс-служба Морской коллегии в воскресенье.

В пресс-службе сообщили, что в приветственной телеграмме Патрушев также поздравил командование, весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов с Днём Балтийского флота.