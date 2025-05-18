Путин заявил об уважении к национальным интересам США и надеется на такое отношение к РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия с уважением относится к национальным интересам США и ожидает аналогичного отношения к себе со стороны Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент из которого он выложил в своем телегам-канале.

Так президент ответил на вопрос, начинают ли просматриваться какие-то точки соприкосновения между РФ и США.

"Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", - добавил Путин.