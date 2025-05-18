Минобороны РФ заявило об ударах по ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинским силам в Сумской и Харьковской областях, продвинулась на нескольких направлениях спецоперации, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Рыжевка, Садки, Запселье, Юнаковка и Волфино Сумской области", - говорится в его сообщении.

"На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чугуновка, Отрадное, Волчанск и Василенково Харьковской области", - сказали в министерстве.

По данным Минобороны, российские группировки "Запад" и "Южная" улучшили положении, группировка "Восток" ведет продвижение вглубь украинской обороны.

В ведомстве заявили, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла удары по украинским силам в Харьковской области и ДНР, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказано в его сообщении.

По данным министерства, "Южной" группировкой нанесены удары по ВСУ в ДНР, противник потерял до 200 военных.

Минобороны РФ заявило, что группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину украинской обороны и нанесла удары по подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в ДНР. По его информации, украинская армия потеряла до 420 военнослужащих.

В ведомстве сообщили, что группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены более 50 украинских военных.