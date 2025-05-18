Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в Белгородской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки ВСУ на участке дороги Волуйского округа Белгородской области ранен мужчина, сообщил в воскресенье глава региона Вячеслав Гладков.

"На участке дороги Казинка - Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшего со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует мужчину в областную клиническую больницу.