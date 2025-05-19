В Шебекине женщина погибла в результате атаки дрона

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели жительницы Шебекина в результате атаки дрона.

"В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина", - написал он в Telegram.

В машине была еще одна женщина, она доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

"У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", - добавил Гладков.