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В Шебекине женщина погибла в результате атаки дрона

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели жительницы Шебекина в результате атаки дрона.

"В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина", - написал он в Telegram.

В машине была еще одна женщина, она доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

"У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", - добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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