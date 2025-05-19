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В Петербурге открыли памятник Сперанскому

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника государственному деятелю, основателю российской юридической науки Михаилу Сперанскому.

"Мы делаем большое дело. Отдаем дань и прославляем великих предков, высоких профессионалов. К их числу можно отнести Сперанского. Он первым поставил вопрос о систематизации российского законодательства, первым инициировал процесс по созданию Конституции и предложил отмену крепостного права", - сказал министр юстиции Константин Чуйченко на церемонии открытия.

Памятник установлен перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. В фондах хранилища, отметил Чуйченко, самый большой архив трудов Сперанского.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Сперанский был простым мальчиком из семьи священника. "Он был не только государственным деятелем, но и поэтом, губернатором Пензенской губернии, он прошел большой путь", - сказал Беглов.

Авторами памятника являются скульптор Алексей Степаненко и архитекторы Сергей и Павел Букины, Евгений Кокорин и Мария Аверина. Высота фигуры 3,5 м, а постамента, выполненного из гранита, 2,795 м.

Сперанский (1772-1839) был сподвижником императора Александра I, воспитателем Александра II. Стоял у истоков Императорской Публичной библиотеки (ныне РНБ).

Важнейший период его деятельности был связан с работой по кодификации российского законодательства, результатом которой явилось составление Полного собрания законов Российской империи.

Александр Беглов Константин Чуйченко Петербург РНБ Александр II Михаил Сперанский
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